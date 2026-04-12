ABD'ye barış resti: Tek yol İran'ın güvenini kazanmak

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen İran-ABD doğrudan müzakereleri, herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona erdi. İran heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesine dönüşünde ABD'ye son derece sert mesajlar iletti. Kalibaf'ın açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanışa geçtiğinin en somut göstergesi oldu.

KALİBAF: ABD'YE 'GÜVENMİYORUZ

Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan İran heyetinin başkanı Kalibaf, ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müzakerelerin, "çok yoğun, ciddi ve zorlu" geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti.

Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını ifade etti.

"SAVAŞIRSANIZ SAVAŞIRIZ" MESAJI

"Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır." diyen Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi:

"Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz."

VANCE ANLAŞMASIZLIĞI DOĞRULADI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

İran medyasında, Pakistan'da yapılan Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.