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Dünya

ABD'ye çağrı: Almanya'da bulunan atom bombalarını çek

Almanya'da Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atılmasının 75. yıl dönümü öncesi bir açıklama yapan koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, ABD'den Almanya'da bulunan atom bombalarını çekmesini talep etti.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:27
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Almanya’da Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atılmasının 75. yıl dönümü öncesi bir açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, ABD’nin Almanya’da konuşlandırdığı yaklaşık 20 atom bombasını geri çekmesini istedi.

SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas aynı görüşü paylaşmazken parti eş başkanları Mützenich’i destekliyor. Mützenich’i NATO’nun bütünlüğüne ve Alman-Amerikan ilişkilerine zarar vermekle suçlayan hükümet ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CDU) teklifin dehşet verici olduğunu savunuyor. Sol Parti ve Yeşiller Partisi ise Mützenich’in teklifini destekliyor.

ABD’nin Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Büchel kasabası yakınlarında yaklaşık 20 atom bombası konuşlu bulunuyor.

ABD geçtiğimiz günlerde Almanya’da bulunan askerlerinden yaklaşık 12 binini geri çekme kararı almıştı.

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