Keller-Sutter ile İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin, ABD'nin İsviçre'ye yönelik açıkladığı yüzde 39 gümrük tarifesinin ardından gerçekleştirdiği Washington ziyareti sonrası Bern'de basın toplantısı düzenledi.

ABD'ye gümrük tarifesinin düşürülmesine ilişkin bir teklifin sunulduğunu aktaran Keller-Sutter, üzerinde müzakerelerin sürdüğü teklifle ilgili detaylara değinmedi.

Nihai kararın ABD Başkanı'na ait olduğunu ifade eden Keller-Sutter, İsviçre hükümetinin, İsviçre'nin ana ticaret ortağıyla iyi ilişkileri sürdürmek istediğini ancak bunu "ne pahasına olursa olsun anlayışıyla yürütmek istemediğini" belirtti.

İsviçre Federal Konseyinin ABD ile "düzenlenmiş bir ilişki" kurmaya çalıştığını söyleyen Keller-Sutter, "Çok yatırım yapıp yine de yüksek tarifelerle cezalandırılıyorsanız, kendinize buna değip değmeyeceğini sormalısınız." dedi.

Keller-Sutter, İsviçre'nin, F-35 savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemi satın alma niyetini doğruladığını dile getirdi.

Parmelin de ABD tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 15, Japonya'ya uygulananların ise yüzde 10 olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, İsviçre Federal Konseyi, Keller-Sutter ve Parmelin'in ABD ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(ABD tarafından İsviçre'ye uygulanan yüzde 39'luk tarife) Federal Konsey, İsviçre mallarına uygulanan bu ek gümrük vergilerinin mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi için ABD ile görüşmeleri sürdürmeye kararlı. Bu amaçla, ABD yetkilileri ve etkilenen ekonomik sektörlerle temas halinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, şirketler için olası rahatlamalar konusunda kısa süre içinde derinlemesine görüşmeler yapacak ve daha fazla ekonomik politika eylemine duyulan ihtiyacı sürekli olarak gözden geçirecek." ifadelerine yer verildi.

Federal Konseyin, bir ticaret anlaşmazlığının İsviçre'nin çıkarına olmadığına inanmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, ABD tarifelerindeki artışa karşılık olarak gümrük vergileri şeklinde bir karşı önlemin şu anda planlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu önlemler, özellikle ABD'den yapılan ithalatın fiyatını artırarak İsviçre ekonomisi için ek maliyetlere yol açacaktır. Federal Konsey, mümkün olduğunca çok sayıda uluslararası ortakla ticaret ilişkilerini çeşitlendirme yönünde çalışmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD, karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerinde değişikliğe gitmesi sonrasında İsviçre'ye yüzde 39 tarife uygulanması kararı almıştı.

İsviçre Halk Partisi Milletvekili Jean-Luc Addor, ABD'yle yapılan F-35 savaş uçağı satın alımı sözleşmesinde karşı karşıya oldukları fiyat artışlarını eleştirerek bu sözleşmenin adil olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

İsviçre'nin ABD'den sipariş ettiği F-35A savaş uçakları için sözleşmede öngörülen sabit fiyatın, Washington yönetimi tarafından artırılmaya çalışılması, tartışmalara neden olmuştu.

İsviçre, 19 Eylül 2022'de 36 "F-35A" temin etmek için yaklaşık 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzalamış ancak ABD yönetimi artan enerji, ham madde fiyatları ve enflasyonu gerekçe göstererek fiyat artırma niyetini İsviçreli yetkililere ileterek ek ödeme talep etmişti.

İsviçre basını, hükümet kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ABD'nin bu niyeti nedeniyle yeni fiyatın yaklaşık 1,7 milyar dolar artabileceği tahminine yer vermişti.

İsviçre Savunma Bakanlığı, sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını ancak anlaşmanın hukuki yoldan çözülemeyeceğini ve bu nedenle diplomatik görüşmeler yürüttüklerini açıklamış, anlaşmazlık çözülemezse İsviçre'nin alımı iptal edebileceğini bildirmişti.