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Dünya

ABD'ye göre İran'ın nükleer programı iki yıl geriledi

İran'ın nükleer programı hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ülkesinin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılarda hedef alınan 3 noktanın da yok edildiğini ve Tahran'ın nükleer programının bu nedenle 2 yıla kadar gerilediğini söyledi.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
ABD'ye göre İran'ın nükleer programı iki yıl geriledi
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ABD'den İran'ın nükleer tesislerine ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılarda hedef alınan 3 noktanın da yok edildiğini ve Tahran'ın nükleer programının bu nedenle 2 yıla kadar gerilediğini söyledi. Parnell, "Resmi tahmin muhtemelen 2 yıla daha yakın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Fox News'te yayınlanan röportajında, İran'ın nükleer programının "yerle bir edildiğini" belirtmişti.

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