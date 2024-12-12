İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9142
  • EURO
    36,6993
  • ALTIN
    3012.03
  • BIST100
    10058.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye göre İsrail'in Suriye'ye saldırıları 'kendisini koruma' amaçlı
Dünya

ABD'ye göre İsrail'in Suriye'ye saldırıları 'kendisini koruma' amaçlı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırılarla 'kendisini korumaya çalıştığını' ileri sürerek Tel Aviv'in saldırılarını savundu.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
ABD'ye göre İsrail'in Suriye'ye saldırıları 'kendisini koruma' amaçlı
ABONE OL

Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Şam'da yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

Görevi boyunca 7 kez İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Sullivan, "Orta Doğu'da güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını" iddia etti.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını istediklerini söyleyen Sullivan, "Bu işi tamamlama ve tüm rehinlerin (İsrailli esirler) eve getirilmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Sullivan, Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." dedi.

SURİYE'YE DÜZENLENEN SALDIRILARI SAVUNDU

Gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sullivan, İsrail'in 7 Aralık'tan sonra Suriye'ye düzenlediği saldırıları savundu.

Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik bu saldırılarla "hem konvansiyonel hem de kitle imha silahları olmak üzere İsrail'i veya başka ülkeleri tehdit edebilecek mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalıştığını" ileri sürdü.

Trump'tan Gazze mesajı: İnsanların öldürülmesini istemiyorum

İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepleri'ndeki tampon bölgeye girmesine de değinen Sullivan, bu işgalin geçici olmasını beklediklerini ve "Tel Aviv yönetiminin de bu niyette olduğunu" iddia etti.

Sullivan, İsrail'in ardından esir takası müzakerelerinde gelinen son durumu görüşmek için Katar ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.