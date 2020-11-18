star.com.tr 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:40 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:40

Yapıldığı öne sürülen denemeler, uzun menzilli gemi karşıtı balistik füze kapasitesinin Çin tarafından ilk tam gösterimini temsil eder nitelikte.

Denemelerin doğru olması halinde ABD de dahil olmak üzere, tartışmalı Güney Çin Denizi bölgesinde ve diğer yerlerde potansiyel rakipler için operasyonel dengeleri önemli ölçüde değiştirebilir.

The Drive'ın haberine göre, ateş edilen balistik füzeler ile Güney Çin Denizi’nde Paracel Adaları yakınlarında hareket halindeki bir hedef gemisi vuruldu.

Southern China Post'a göre ekim ayındaki bir kapalı görüşme esnasında, emekli bir Çin Ordusu görevlisi Wang Xiangsui'nin ifadelerine göre Ağustos ayındaki denemeler esnasında bir adet DF-26b model IRBM (Uzun Menzilli Balistik Füze) ve bir adet DF-21D model MRBM (Orta Menzilli Balistik Füze) ateşlendiği belirtilirken bazı kaynaklar dört balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Çin, gemi karşıtı balistik füzeler ile ABD ordusunun Batı Pasifik'te yürüttüğü askerî operasyonlarına yönelik bir tehdit oluşturmayı hedefliyor. Hareket eden gemilere karşı yapılan bu denemeler henüz doğrulanmamış olsa da Çin'in halihazırda gerçekleştirmese de bu teknolojiyi güvenilir bir şekilde kullanabilmek için çalıştığına dair kanıtlar bulunmakta.

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