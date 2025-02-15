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Dünya

ABD'ye gözdağı verdiler: Ana karanızın güvenliğinden korkuyorsanız düşmanlıktan vazgeçin

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin öz savunma yeteneklerini istikrarlı bir biçimde geliştirmesinin meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilerek, 'ABD, ana karasının güvenliğinden endişe duyuyorsa askeri tehditlerden ve egemen devletlere karşı düşmanca politikalar benimsemekten vazgeçmelidir' uyarısında bulunuldu.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
ABD'ye gözdağı verdiler: Ana karanızın güvenliğinden korkuyorsanız düşmanlıktan vazgeçin
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Kuzey Kore yönetiminden ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri faaliyetlerine tepki geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin izlediği savunma politikasıyla bölge ve dünyanın geri kalanı için güvenlik riski oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD ordusunun gerçek olmayan bir Kuzey Kore tehdidi algısı oluşturmasından ve bu bahaneyle bölgedeki güç üstünlüğünü ele geçirmeye yönelik maceracı ve çatışmacı tavrından ciddi endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"DÜŞMANCA TUTUMUN KANITI"

Kuzey Kore'nin stratejik silahlı güçlerinin devletin güvenliğini ve bölgenin stratejik dengesini garanti altına almayı hedeflediği ve savunma amaçlı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "ABD'nin bunu tehdit olarak nitelendirmesi, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir tutum takındığını kanıtlıyor" denildi. Mevcut ABD yönetiminin ülkenin ana karasını savunma bahanesiyle diğer ülkelere önleyici saldırılar düzenlemeyi savunduğu iddia edilen açıklamada, "ABD, ana karasının güvenliğinden endişe duyuyorsa askeri tehditlerden ve egemen devletlere karşı düşmanca politikalar benimsemekten vazgeçmelidir" denildi.

"SAVUNMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"

Kuzey Kore'yi tehdit oluşturmakla suçlayan ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile askeri iş birliğini sürdürdüğü vurgulanırken, bölgede yapılan ortak askeri tatbikatların Kuzey Kore'yi savunma yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığı aktarıldı. Kuzey Kore'nin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi sürdüreceği belirtilerek, "Egemen bir devletin güvenlik tehditlerini etkili bir biçimde caydırabilecek, devletin güvenliğini ve bölgenin stratejik dengesini sağlayacak öz savunma yeteneklerini istikrarlı bir biçimde geliştirmesi meşru müdafaa hakkıdır" ifadelerine yer verildi.

  • Kuzey Kore Savunma
  • Öz Savunma Yetenekleri
  • ABD Tehdidi

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