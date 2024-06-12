Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Rusya'ya ait gemilerin 17 Haziran'a kadar Havana'da kalması bekleniyor.

Küba tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin Küba'ya dost ülkelerin donanma gemileri tarafından gerçekleştirilen standart bir uygulama olduğunu belirtilmiş ve gemilerin nükleer silah taşımadığı aktarılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, fırkateyn ve denizaltının Küba'ya seyir halindeyken Atlantik Okyanusu'nda füze tatbikatı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

"ABD'YE DOĞRUDAN BİR TEHDİT OLUŞTURMADI"



Adı açıklanmayan bir ABD'li bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, "Gemilerin rotalarını yakından izliyoruz. Hiçbir noktada gemiler ya da denizaltı ABD'ye doğrudan bir tehdit oluşturmadı" dedi.

"GÜÇ GÖSTERİSİ"



Uzmanlar, söz konusu ziyaretin "standart bir uygulamadan" daha fazlasını işaret ettiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın ABD'ye yaptığı bir güç gösterisi olarak yorumladı.

KÜBA FÜZE KRİZİ AKILLARA GELDİ



Gemilerin Küba'ya demirlemesi Küba Füze Krizi'ni hatırlattı. ABD'nin Türkiye'ye füze konuşlandırmasına karşılık olarak 1962'de Sovyetler Birliği, Küba'ya balistik füze göndererek karşılık vermiş ve bu olay dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti.

ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği kaydedildi.

NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.