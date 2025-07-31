İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5927
  • EURO
    46,611
  • ALTIN
    4309.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye ''Her istediğinizi kabul etmeyiz'' resti: Trump'tan korkmuyoruz
Dünya

ABD'ye ''Her istediğinizi kabul etmeyiz'' resti: Trump'tan korkmuyoruz

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump'ın yüzde 50'lik gümrük tarifesi kararına tepki göstererek, 'Brezilya hiçbir zaman büyük bir ülkeye karşı küçük bir ülkeymiş gibi müzakere yürütmeyecek. Egemen bir ülke olarak müzakere yapacağız. Korkacak bir şey yok' ifadesinde bulundu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
ABD'ye ''Her istediğinizi kabul etmeyiz'' resti: Trump'tan korkmuyoruz
ABONE OL

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesine uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'ye yükselten ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça eleştirmekten endişe duymadığını bildirdi.

Lula da Silva, The New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Trump'ın tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

" KÜÇÜK BİR ÜLKEYMİŞ GİBİ MÜZAKERE YÜRÜTMEYECEĞİZ"

Tarife tehditlerinde bulunan Trump'ı eleştirmekten endişe duyup duymadığına ilişkin soruya Lula da Silva, "Hayır." yanıtını verdi.

Lula da Silva, "Korkacak bir şey yok. Tabii ki ekonomik, siyasi ve teknolojik çıkarlarımız olduğu için endişeliyim ancak Brezilya hiçbir zaman büyük bir ülkeye karşı küçük bir ülkeymiş gibi müzakere yürütmeyecek. Brezilya, egemen bir ülke olarak müzakere yapacak." dedi.

ABD'nin "her istediğini kabul etmeyeceklerine" işaret eden Lula da Silva, tarifeler konusunu görüşmek için adım attıklarını ancak Washington'dan "kimsenin konuşmak istemediğine" işaret etti.

"ABD VE ÇİN SOĞUK SAVAŞ İSTİYORSA BUNU KABUL ETMEYECEĞİZ"

Lula da Silva, tarifeler uygulanmaya başladığında ne yapacaklarına ilişkin soruya karşılık, şunları kaydetti:

"ABD bizden bir şey almak istemiyorsa almak isteyenleri ararız. Çin ile sıra dışı bir ticaret ilişkimiz var. ABD ve Çin Soğuk Savaş istiyorsa bunu kabul etmeyeceğiz. Tercihimiz yok. Bizden kim (ürün) satın almak isterse, kim daha çok öderse ona satış yapmakla ilgileniyorum."

ABD yönetimi, dün "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükselttiğini açıklamıştı.

Trump, temmuzun başlarında, Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.