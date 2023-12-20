ABD'ye ''rehin'' tepkisi! Alamadıkları F-35'ler nedeniyle Türkiye'yi hedef aldılar

ABD'nin Yunanistan'a F-35 satışını geciktirmesi Türkiye düşmanı Helen Amerikan Liderlik Konseyi'ni (HALC) rahatsız etti.

ABD'deki Yunan lobisi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek F-35 satışının en kısa süre içerinde gerçekleşmesini istedi.

Türkiye'nin tedarik edeceği F-16'ları İsveç'in NATO üyeliğine bağlayan ABD, Türk F-16'ları ile Yunan F-35'lerinin satışını eşzamanlı olarak duyurmak istediği biliniyor. Bu konuya atıfta bulunan Yunan lobisi Türkiye'yi hedef alarak Yunanistan'a verilecek F-35'lerin Ankara-Washington ilişkilerine bağlanmamasını talep etti.

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F-35 gecikmesinden duyulan hayal kırıklığını dile getiren Yunan lobisi, ABD hükümetine F-35'lerin Yunanistan'a satışını derhal sonuçlandırması çağrısında bulundu.

Kararın Yunan kamuoyunda yanlış izlenim oluşturma riski oluşturduğu belirtilen mektupta, "Tartışmaların Avrupa'da ABD liderliğine ilişkin soruları gündeme getirdiği bir dönemde, Yunan kamuoyunda da benzer şüphelerin oluşmasından kaçınmalıyız" ifadeleriyle ABD hükümetine aba altından sopa gösterildi.

Blinken'ın F-35'lerin Yunanistan'a olası satışı konusunda ABD kongresine bilgi vermesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiği, 4. ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun düzenlenmesine rağmen hala sonuç alınamadığı kaydedilen mektupta "Hayal kırıklığına uğradık çünkü ABD hükümeti, bir müttefik olarak Yunanistan'ın güvenilirliğini ve sadakatini olduğu gibi kabul ediyor gibi görünüyor. ABD-Yunanistan ilişkilerinin derinleşmesi, Türkiye ile ilişkilerin rehinesi olarak kalamaz" denildi.