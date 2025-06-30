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Dünya

ABD'ye resti çekti: Asla durmayacağız

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, uranyum zenginleştirme işleminin 'asla durmayacağını' belirtti.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
ABD'ye resti çekti: Asla durmayacağız
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The Hill gazetesinin haberine göre, İravani konuk olduğu CBS kanalının "Face the Nation" programında İran'ın uranyum zenginleştirme programını değerlendirdi.

İravani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) işaret ederek nükleer silahı olmayan ülkelerin, belirli kurallara uymaları koşuluyla uranyum zenginleştirme dahil barışçıl nükleer teknolojilerden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Uranyum zenginleştirme programının İran'ın hakkı olduğuna dikkati çeken İravani, "Zenginleştirme bizim hakkımız, vazgeçilemez bir haktır ve biz de bu hakkı uygulamak istiyoruz." dedi.

İravani, muhabirin İran'ın uranyum zenginleştirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bence (uranyum) zenginleştirme asla durmayacak." şeklinde cevap verdi.

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