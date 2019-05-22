27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0777
  • 6,7877
  • 248.922
  • 85.419
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'ye resti çektiler: Bunun sonu yok, uymayacağız

İranlı yetkililer, yaptırımlarla azami baskı uygulayan ve son tahlilde bir B-52 bombardıman uçağı alayını bölgeye gönderen ABD makamlarının, müzakere istedikleri yönündeki iddialarını yalanladı. Yetkililer, ABD taleplerinin bir sınırı olmadığını, ve İran'dan istenilen kısmına uymayacaklarını söylüyor.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi Said Celili, ABD makamlarının ''İran'la savaş değil, diyalog yolları arıyoruz'' iddialarını tamamen yalanladı.
 
Daha önce nükleer müzakere ekibinde sorumlu olarak görev yapan Celili, ABD'nin eylemlerinin İran'ın karşılık vermesi gereken savaş eylemleri olduğunu belirterek, Birleşik Devletler yetkililerinin bunun farkında olması gerektğini söyledi.
 
Celili açıklmasında, ''Birileri İran'a yönelik yaptırımların daha da sertleştirmesini istiyor ve ''azami baskı uygulama'' kararı alınıyor. Bu İran ulusana karşı bir savaş değil mi?'' ifadelerini kullandı.
 
''TALEPLERİNİZİN SONU YOK, UYMAYACAĞIZ''
 
Amaçlarının yapıcı bir diyalog olduğunu belirten Tahran yönetimi makamları, ancak ABD'nin taleplerine kesinlikle uymyacaklarını belirtiyorlar.
 
Yetkililer, haklarını ve değerlerini savunurken ABD'nin taleplerini yerine getirmeyeceklerini, ABD'nin istek ve taleplerinin bir sınırı olmadığını savunuyor.
 
ABD İran'a yönelik yaptım kararlarının yanı sıa, son yaşanan gerilimle bölgeye Patriot sistemleri, Uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları göndermiş, ABD Başkanı Donald Trump İse İran'la savaş istemediğini belirtmişti.

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

TBMM'de terör eylemi girişimiyle ilgili son dakika gelişmesi

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

YSK için gerekçe günü

YSK için gerekçe günü

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Game of Thrones'un Bran Stark’ı: Finali şaka sandım

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

Önemli uyarı: 50, 100 ve 200 liralık banknotlar...

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

3 yıldır aranıyordu... Hücre evinde yakalandı

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
 

POPÜLER HABERLER

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Tarantino'dan seyircilere spoiler uyarısı

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA