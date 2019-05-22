ABD'ye resti çektiler: Bunun sonu yok, uymayacağız

İran Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi Said Celili, ABD makamlarının ''İran'la savaş değil, diyalog yolları arıyoruz'' iddialarını tamamen yalanladı.

Daha önce nükleer müzakere ekibinde sorumlu olarak görev yapan Celili, ABD'nin eylemlerinin İran'ın karşılık vermesi gereken savaş eylemleri olduğunu belirterek, Birleşik Devletler yetkililerinin bunun farkında olması gerektğini söyledi.

Celili açıklmasında, ''Birileri İran'a yönelik yaptırımların daha da sertleştirmesini istiyor ve ''azami baskı uygulama'' kararı alınıyor. Bu İran ulusana karşı bir savaş değil mi?'' ifadelerini kullandı.

''TALEPLERİNİZİN SONU YOK, UYMAYACAĞIZ''

Amaçlarının yapıcı bir diyalog olduğunu belirten Tahran yönetimi makamları, ancak ABD'nin taleplerine kesinlikle uymyacaklarını belirtiyorlar.

Yetkililer, haklarını ve değerlerini savunurken ABD'nin taleplerini yerine getirmeyeceklerini, ABD'nin istek ve taleplerinin bir sınırı olmadığını savunuyor.

ABD İran'a yönelik yaptım kararlarının yanı sıa, son yaşanan gerilimle bölgeye Patriot sistemleri, Uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları göndermiş, ABD Başkanı Donald Trump İse İran'la savaş istemediğini belirtmişti.