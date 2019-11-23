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ABD'yi çıldırtacak hamle! O ülke de S-400 alıyor

Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini gelecek yılın başında İran'a satacağı iddia edildi.

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Rusya'da yayın yapan Nezavisimaya adlı gazetede yer alan habere göre, Rusya ve İran'ın hava savunma sistemleri konusunda anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü Gazetede, ABD'nin ambargoları kaldırması sonrası Rusya Federasyonu ve Çin'in gelişmiş silahlarının ana ihracatçılarından birinin İran olabileceği yer aldı. 
 
'İRAN, S-400 SATIN ALIYOR' İDDİASI
 
Akşam'ın haberine göre, uzmanların yorumlarına yer verilen haberde, İran'ın en son teknoloji silahları edinmesiyle ABD'nin karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre, Yakovlev Yak-130, T-90 tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran'ın Pentagon'u endişelendirdiği yönünde. Rus gazetesine göre, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini İran'a gelecek yılın başlarında satacağı iddia edildi.

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