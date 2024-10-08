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Dünya

ABD'yi endişelendiren siber saldırı! 14 milyondan fazla kişiye içme suyu hizmeti sağlıyor

ABD'de 14 eyalette, 14 milyondan fazla kişiye içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan ülkenin en büyük şirketi American Water, siber saldırıya uğradığını duyurdu.

AA8 Ekim 2024 Salı 18:41 - Güncelleme:
ABD'yi endişelendiren siber saldırı! 14 milyondan fazla kişiye içme suyu hizmeti sağlıyor
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New Jersey merkezli şirket, yaptığı açıklamada, sistemde yetkisiz faaliyetler fark ettiklerini ve belirli sistemleri kapatmak da dahil olmak üzere derhal koruyucu adımlar attıklarını belirtti.

ABD'yi teyakkuza geçiren siber saldırı: Büyük bir ulusal güvenlik krizi

14 eyalette ve 18 askeri tesiste, 14 milyondan fazla kişiye içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan şirketin yetkilileri, tesislerinin veya operasyonlarının siber saldırıdan etkilenmediğine inandıklarını ve saldırının doğasını ve kapsamını araştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

500'DEN FAZLA ATIK SU SİSTEMİNİ YÖNETİYOR

Güvenlik birimlerine de haber verdiklerini aktaran yetkililer, sistemler kullanılamaz durumdayken müşterilerin de faturalandırılmayacağı bilgisini paylaştı.

İnternet sitesine göre American Water; California, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, Pensilvanya, Tennessee, Virginia ve West Virginia'daki yaklaşık 1700 toplulukta 500'den fazla atık su sistemini yönetiyor.

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