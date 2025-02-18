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Dünya

ABD'yi fırtına vurdu: 14 ölü

ABD'de etkisini sürdüren fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

IHA18 Şubat 2025 Salı 10:39 - Güncelleme:
ABD'yi fırtına vurdu: 14 ölü
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ABD'nin Kentucky, Tennessee, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran fırtınası etkisini sürdürüyor. Kentucky Valisi Andy Beshear sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti. Vali Beshear, yüzlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, 14 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemediği ve 17 bininin de suyunun olmadığını aktardı. Beshear, Ulusal Muhafız askerleri ve ABD Hava Kuvvetlerinin yer aldığı arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey ise en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Vali Morrisey, "Şu anda bir ölüm vakası doğrulandı. Hala kayıp durumda olan birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.

Georgia'da ise cumartesi günü fırtına nedeniyle ağacın evin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 1 kişiyle birlikte toplam can kaybı 14'e yükseldi.

Diğer eyaletlerde maddi hasar meydana gelirken, henüz can kaybı bildirilmedi.

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