ABD'yi karıştıran iddia! Eski Başkan Trump'ın danışmanından 'darbe' açıklaması

star.com.tr 01 Haziran 2021 Salı 12:43 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 12:43

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, medyayı yorumlarını çarpıtmakla suçlayarak, ABD'de askeri tarzda bir darbe fikrini desteklediği yönündeki haberleri yalanladı.



Flynn Pazartesi günü kendi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Amerika'da herhangi bir darbe için hiçbir neden yok ve hiçbir zaman bu tür bir eylem için çağrısında bulunmadım ve tavsiye etmedim." dedi.

Eski Başkan Donald Trump'a sarsılmaz desteğiyle tanınan emekli ABD Ordusu korgenerali, Dallas'ta yakın zamanda düzenlediği bir konferansta yaptığı açıklamaların, medya tarafından kasıtlı olarak yanlış yorumlandığını öne sürdü.

Hafta sonu çekilen ve Pazartesi günü dolaşıma giren kısa videoda, bir destekçinin, 'Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" sorusu üzerine Flynn, "Sebep yok, burada olmal' gibi bir yanıt verdi.

Ancak, Flynn soruyu yanıtlarken, kalabalığın yüksek tezahüratları nedeniyle konuşmasının devamı sürekli kesildi ve anlaşılmadı.

Görüntüler Flynn'ı askeri darbeyi desteklemekle suçlayan liberal eleştirmenler arasında öfkeli yorumlar birbirini izlerken, Flynn Telegram'da aslında bu fikri reddettiğini söyledi.

Flynn, soruya aslında "Burada (Amerika'da) olması için bir neden yok" dediğini iddia etti.

Ancak Flynn'ın açıklamalarının ardından bile, eleştirenler Flynn'ın çarkettiğini söyleyerek suçlamalara devam etti.

Flynn, daha önce Trump'a ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı ve daha sonra Rus yetkililerle olan temasları konusunda FBI'a yalan söylemekle suçlandı. Flynn başlangıçta savcılıkla bir savunma anlaşması yaparken, daha sonra FBI tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia ederek geri çekildi. Flynn, geçen yılın kasım ayında Trump tarafından suçlamalar nedeniyle affedildi.