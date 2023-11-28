ABD'yi kızdıracak iddia: Casus uydumuz Beyaz Saray ve Pentagon'u görüntüledi

Kuzey Kore'den yeni tip Chollima-1 roketi ile yörüngeye gönderdiği Malligyong-1 adlı casus uydusuyla ilgili ABD'yi kızdıracak bir iddia geldi. Pyongyang yönetimi, casus uydu ile Beyaz Saray, Pentagon ve ABD'ye ait bazı askeri üsleri görüntülediğini duyurdu. Devlet haber ajansında yer alan açıklama göre Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojisi İdaresi'ni (NATA) ziyaret eden ülke lideri Kim Jong-un, Malligyong-1 uydusu tarafından 27 Kasım yerel saatle 23.35'te çekilen Norfolk Donanma İstasyonu, Newport News Tersanesi ve ABD'nin Virginia eyaletindeki bir havaalanına ait fotoğrafları inceledi. Açıklamada, "Norfolk Donanma İstasyonu ve Newport News Tersanesi'nin fotoğraflarında ABD'ye ait 4 nükleer uçak gemisi ve bir İngiliz uçak gemisi görüldü" ifadeleri kullanıldı. Kim'in ayrıca 27 Kasım saat 23.36'da çekilen Beyaz Saray ve Pentagon görüntüleri hakkında da yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

KİM, ROMA FOTOĞRAFLARINA DA BAKTI



25 Kasım saat 17.56'da çekilen İtalya'nın Roma kentine ait fotoğraflar ile 27 Kasım 09.17'de Guam Adası üzerinde çekilen Anderson Hava Kuvvetleri Üssü'ne ait fotoğrafları da incelediği aktarılan Kim, Malligyong-1 casus uydusunun resmi görevine başlamadan önce operasyonlarına başarılı bir şekilde hazırlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

GÜNEY KORE'DEKİ HEDEFLERİ GÖRÜNTÜLEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ



İki başarısız girişimin ardından Malligyong-1 adlı casus uydusunu 21 Kasım'da yörüngeye yerleştiren Kuzey Kore, son olarak Güney Kore'ye ait askeri hedefleri görüntülemeyi başardığını duyurmuştu. Lider Kim Jong-un'un Mokpho, Kunsan, Phyongthaek, Osan ve Seul dahil "düşman bölgesindeki" başlıca hedefleri ve ülkedeki çeşitli bölgeleri gösteren fotoğrafları incelediği açıklanmıştı.