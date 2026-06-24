Sağlık sisteminde bulduğu açıkla ABD'yi milyarlarca dolar zarara uğratan İbrahim Haldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak FBI'a teslim edildi.

ORGANİZASYONUN BAŞ AKTÖRÜ

FBI tarafından uzun süredir aranan İbrahim Haldun Hilmi'nin, yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de olduğu belirlendi. Hilmi, Türk ve Amerikan makamlarının koordinasyonu ile gözaltına alındı. FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahim Haldun Hilmi'nin, ABD'ye iade edildiğini duyurdu. Patel, Hilmi'nin Medicare sistemini hedef alan 3.7 milyar dolarlık (yaklaşık 138 milyar TL) dolandırıcılık planının organizatörlerinden olmakla itham edildiğini belirtti.

MAYISTAN BERİ FİRARİYDİ

Patel, "Mayıs 2025'ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık" dedi. Patel, Hilmi'nin Miami'de hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi. Patel, operasyonun başarıyla sonuçlanmasında rol alan Türkiye'deki güvenlik birimlerine teşekkür etti. Hilmi ve suç ortaklarının; sisteme sahte faturalar keserek, verilmemiş sağlık hizmetlerini, kullanılmayan tıbbi malzemeleri, hayali reçeteleri devlete faturalandırarak federal bütçeyi zarara uğrattığı iddia ediliyor.

VANCE: GÜVENLİ LİMAN YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Hilmi'nin adının tarihin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde geçtiğini belirterek, "Bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçtı ancak ABD'li yetkililer onu Miami'ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak. Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak" ifadelerini kullandı.