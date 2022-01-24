ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! İlişkiler gelişiyor

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:42

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lapid, telekonferansla bağlandığı toplantının açılışındaki konuşmasında, ortak komitenin "sadece bir teknoloji girişimi olmadığını, iki ülke arasında hükümetler arası iş birliğinin merkezinde bulunduğunu" ifade etti.

Bakanlığın açıklamasında İsrail ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30. yılının kutlandığı hatırlatılarak, İnovasyonda İş Birliği Komitesi çerçevesinde iki ülkeden karşılıklı 15 bakanlık ve devlet kurumunun temas halinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail-Çin arasındaki ticaret hacminin 18 milyar dolara yükseldiğine ve Pekin'in Tel Aviv'in en büyük ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret edildi.

- ABD İSRAİL-ÇİN İLİŞKİLERİNDEN RAHATSIZ

Küresel ABD-Çin rekabeti gölgesinde İsrail'in Çin ile geliştirdiği ilişkilerden müttefiki ABD rahatsız olmuştu.

İsrail'deki Hayfa Limanı'nın genişletilmesi projesini geçen yıl Çinli bir şirket almış, ABD'nin buna ilişkin güvenlik incelemesi talebi İsrail tarafından reddedilmişti. Amerikalı yetkililer, bu dönemde basına "İsrail'in ABD'nin yanında yer alması gerektiği" mesajı vermişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde Tel Aviv'in, "Çin ile imzalayacağı büyük anlaşmalar hakkında ABD'yi bilgilendirme ve Washington tarafından itiraz gelirse anlaşmaları yeniden inceleme" sözü verdiği belirtilmişti.