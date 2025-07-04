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Dünya

ABD'yi sarsan fırtına ve sel: Ölü sayısı artıyor

New Jersey ve Texas başta olmak üzere ABD'nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Elektrik kesintileri, sel baskınları ve devrilen ağaçlar bölgede büyük hasara yol açtı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 22:04 - Güncelleme:
ABD'yi sarsan fırtına ve sel: Ölü sayısı artıyor
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New Jersey ve Texas'ın bazı bölgelerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar kapandı.

ABD medyasına konuşan Plainfield Belediye Başkanı Adrian O. Mapp, New Jersey'nin orta kesimindeki 54 bin nüfuslu Plainfield bölgesinde en az 3 kişinin araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mapp, "Bu trajedi, doğanın gücünün ve hayatın kırılganlığının bir hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı, aşırı yağmur ve fırtınaların "derin yara ve hasar" bıraktığını belirtti. Mapp, bu nedenle Plainfield'de bugün yapılması planlanan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini bildirdi.

Aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi sonucu yaklaşık 20 bin kişi elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Ülkenin güney eyaleti Texas'ta da aniden başlayan ve birkaç saat süren şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr County bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak ani sel baskınlarına yol açtı.

Kerr County Şerif ofisi, su baskını nedeniyle hayatını kaybedenler olduğunu ifade etti, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtti.

Bölgede 50 bine yakın nüfus bulunduğu, 30 bin kişiye "sel uyarısı" yapıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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