09 Nisan 2020 Perşembe 08:21 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 08:21

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin gerçek sayıdan daha yüksek olduğunu yazdı. Gazetenin iddiasını ülkenin farklı noktalarından örneklere dayanadırdığı haberinde, evlerinde hayatını kaybeden, test yapılmayan, kayıtlara farklı ölüm nedenleri yazılan pekçok vakanın bulunduğunu belirtti. Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları göstermesine rağmen rakamların gizlendiğine dair iddialara da yer veriliyor. ABD’de federal yetkililerin ise 2021’e kadar bir resmi ölü sonucu açıklaması beklenmiyor. Bazı uzmanlar, gerçek ölü sayısını öğrenmenin hiçbir zaman mümkün olmayabileceğini söylüyor.

TEST YAPILMIYOR

Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, Mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor. New York’taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Kovid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor. Virginia’da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.

KIRSAL BÖLGELERDE TEST ŞİKAYETİ

Özellikle kırsal bölgelerdeki doktorlar, ellerinde yeterli sayıda test olmadığını söylüyor. Doktorlar son iki ayda pek çok koronavirüs ölümünün kayıtlara grip veya zatürree olarak geçtiğini düşünüyor. Bu da koronavirüs verilerini derleyen Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu’nun yanlış veri toplamasına yol açıyor. Gazetenin verdiği örneklerden birinde, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.