İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5523
  • EURO
    9,2396
  • ALTIN
    458.268
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'yi sarsan patlama: Şüpheli intihar bombacısı çıktı
Dünya

ABD'yi sarsan patlama: Şüpheli intihar bombacısı çıktı

ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:13
ABONE OL

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." dedi.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı. Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken, hasar oluşan iletişim sistemleri acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.