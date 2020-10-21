star.com.tr 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:35

Üst düzey bazı Endonezyalı yetkililerin aktardığına göre ABD, deniz karakol uçağı P-8 Poseidon’un Endonezya’ya iniş yapması ve yakıt ikmalini içeren sürekli lojistik destek talebinde bulundu ancak bu teklif reddedildi.

Yetkililer, ABD ve Çin'in Güneydoğu Asya'daki yayılmacı politikasına karşın Endonezya’nın dış politikada tarafsızlıktan yana olduğunu ve ülkelerinde hiçbir zaman yabancı kuvvetlere ev sahipliğine izin verilmeyeceğini belirtti.

Endonezya, ABD gözetleme uçaklarının ülkeye inişini ve yakıt ikmalini reddederek, Güney Çin Denizi meselelerinde taraf olmayacağını açıkça ortaya koymuş oldu.

Endonezya'nın ABD eski büyükelçisi Dino Patti Djalal olaya ilişkin verdiği demeçte, "Çin karşıtı bir kampanyaya katılmak istemiyoruz." dedi. Endonezya ve Çin arasında finansal yatırımlarla ekonomik bir bağ olduğu biliniyor.

ABD ordusuna ait klasik deniz karakol görevlerinin yanı sıra kara taarruzlarına destek, elektronik istihbarat (electronic intelligence/ELINT) ve havadan komuta kontrol desteği sağlayan P-8 Poseidon uçaklarının, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Çin'in askeri faaliyetlerini gözetlemede önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

Ayrıca ABD'nin talebinin reddedilmesine ilişkin her iki ülkenin ilgili makamlarının cevap vermekten kaçındığı bilgisi paylaşıldı.

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