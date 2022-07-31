İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2022 Pazar / 1 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
Dünya

Abe Şinzo suikastında yeni detay

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısının, sosyal medyada birkaç yıl önce yaptığı paylaşımda Abe'yi öldürme niyetini belirttiği öne sürüldü.

AA31 Temmuz 2022 Pazar 10:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Japan News'ın haberinde, Abe suikastı zanlısı Tetsuya Yamagami'nin, Twitter'da asli hesabı dışında bir hesabı daha olduğu belirtildi.

Yamagami'nin, Ekim 2019'dan önce açtığı bu hesaptan 3 yıl veya daha önce yaptığı paylaşımda, Abe'yi öldürme niyeti olduğunu belirttiği iddia edildi.

Twitter'ın bu hesabı, belirli bir hedefe karşı "öldürmeye yönelik şiddet eğilimli tehditler" içerdiği gerekçesiyle kapattığı kaydedildi.

Söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihin, Abe'nin başbakan olduğu döneme tekabül ettiğine dikkati çekildi.

Twitter yetkililerine dayandırılan açıklamaya göre de Yamagami'nin paylaşımlarının içeriğinin yayımlanamayacağı ancak bu içeriklerde, zanlının "Abe'yi öldürmeyi niyetini ima ettiği" öne sürüldü.

Öte yandan Twitter'ın Yamagami'nin Ekim 2019'da açtığı "silent hill 333" hesabını da paylaşımların daha fazla görüntülenmesinin önüne geçmek için 19 Temmuz'da kapattığı bilgisi verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.