İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya Başbakanı Abe'nin, Trump'ı Washington'ın ricasıyla Nobel'e aday gösterdiği iddia edildi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, Washington yönetiminin ricasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği iddia edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya'da yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Başkan Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında haziranda yapılan zirvenin ardından Japon hükümetine, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne önermesi için "gayrı resmi" ricada bulundu.

Haberde, Başbakan Abe'nin de müttefik ülkenin bu ricası üzerine, sonbaharda Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup yazarak, Trump'ı, Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği belirtildi.

Trump, 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump, Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini belirtmişti.

- "Obama'ya verdiler, bana vermezler"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım."ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın ardından Trump'ın sözlerinden haberdar olduklarını ancak olayın detayları konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasında 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışındaki kararlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

Terör örgütüne ağır darbe: 735 şüpheli gözaltında

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

'İstiklal Marşı'mızı dahi okumayanlarla kol kolalar'

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

CHP'de kaos hakim! 'Kırmızı yelekliler' Genel Merkez'in önünde

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Çavuşoğlu AP'ye sert yüklendi: Bunlar faşist ve İslam düşmanı

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Bakan Soylu rakam verdi: Tarumar ettik

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Hırsızlık anı kameralara yansıyan zanlı savcılıkça serbest bırakıldı

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Osmanlı padişahlarının aşık olduğu zanaat

Ağaçta gören hayrete düştü

Ağaçta gören hayrete düştü

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA