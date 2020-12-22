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Dünya

''Abhazya ve Güney Osetya'daki işgal ülkemizin ana sorunu''

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal altında olduğunu ifade ederek, 'Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız.' diye konuştu.

AA22 Aralık 2020 Salı 09:00 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 09:00
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Gakharia, video konferans yöntemiyle düzenlenen 2020 Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal altında olduğunu söyledi.

Gakharia, "Bunun (işgalin), ülkemizin ana sorunu olduğunu anlamalıyız." dedi.

Ülkenin toprak bütünlüğü konusunun en yüksek dereceli öncelik olması gerektiğini vurgulayan Gakharia, "Hiç kimsenin Gürcistan'ın bir numaralı sorunu olan işgal ve toprak bütünlüğü sorununu unutmasına müsaade etmemeliyiz. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

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