Ulusal basındaki haberlere göre Ahmed, Etiyopya'nın Egemenlik Günü dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin çatışma yaratma niyetinde olmadığını söyledi.

Ahmed, "Etiyopya'yı işgal etmek isteyenler, bir kez değil 10 kez düşünmelidir çünkü biz Etiyopyalıların bildiği en iyi şey kendimizi nasıl savunacağımızdır." diyerek herhangi bir saldırının geri püskürtüleceğini ifade etti.

3 ÜLKE ARASINDA GERİLİM

Etiyopya hükümeti, geçen ay Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine ilişkin haberlerin ardından Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savunmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) haricinde Somali'ye konuşlanacak barış gücü misyonunun Afrika Boynuzu'nda istikrarsızlığı artırabileceği belirtilerek, "Etiyopya, ulusal güvenliğini tehdit edebilecek bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Etiyopya ile "Somaliland krizi" yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrası dün Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipman taşıyan iki uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indiği iddia edilmişti.