İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0488
  • EURO
    37,6421
  • ALTIN
    2731.45
  • BIST100
    9796.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan Ahmed: Etiyopya'yı etmek isteyenler 10 kez düşünmeli
Dünya

Başbakan Ahmed: Etiyopya'yı etmek isteyenler 10 kez düşünmeli

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 'Etiyopya'yı işgal etmek isteyenler, bir kez değil 10 kez düşünmelidir çünkü biz Etiyopyalıların bildiği en iyi şey kendimizi nasıl savunacağımızdır.' dedi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
Başbakan Ahmed: Etiyopya'yı etmek isteyenler 10 kez düşünmeli
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre Ahmed, Etiyopya'nın Egemenlik Günü dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin çatışma yaratma niyetinde olmadığını söyledi.

Ahmed, "Etiyopya'yı işgal etmek isteyenler, bir kez değil 10 kez düşünmelidir çünkü biz Etiyopyalıların bildiği en iyi şey kendimizi nasıl savunacağımızdır." diyerek herhangi bir saldırının geri püskürtüleceğini ifade etti.

3 ÜLKE ARASINDA GERİLİM

Etiyopya hükümeti, geçen ay Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine ilişkin haberlerin ardından Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savunmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) haricinde Somali'ye konuşlanacak barış gücü misyonunun Afrika Boynuzu'nda istikrarsızlığı artırabileceği belirtilerek, "Etiyopya, ulusal güvenliğini tehdit edebilecek bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Etiyopya ile "Somaliland krizi" yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrası dün Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipman taşıyan iki uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indiği iddia edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.