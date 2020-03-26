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Dünya

Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadele için acil yardım' çağrısı

İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın sağlık sistemini çökerttiği Gazze'de, temel ilaç, tıbbi teçhizat ve laboratuvar malzemeleri temininde, kan stoklarında ve Kovid-19 teşhis kitlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

AA26 Mart 2020 Perşembe 22:14 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 22:15
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden uluslararası kurumlara, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için acil 23 milyon dolar yardım çağrısı yapıldı.

Gazze'de koronavirüs tedbirleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu bölgede sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret ederek, Kovid-19'la mücadele için acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Uluslararası kurumlara ve yardım kuruluşlarına seslenen Kudra, 23 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Kudra, temel ilaç, tıbbi teçhizat ve laboratuvar malzemeleri temininde, kan stoklarında ayrıca Kovid-19 teşhis kitlerinde yaşadıkları ciddi sıkıntılar nedeniyle büyük endişe duyduklarını ifade etti.

"Gazze, koronavirüsle mücadele tehlikeli bir noktada"

İsrail'in uzun yıllardır uyguladığı ablukanın bölgedeki sağlık sektörünün çökmesine neden olduğunu vurgulayan Kudra, "Gazze, koronavirüsle mücadele tehlikeli bir noktada." ifadesini kullandı.

Kudra ayrıca bölgedeki Filistinlilerin hayatından yıllardır bu ablukayı sürdüren İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

BM'ye "Gazze ablukasının kaldırılması için harekete geçin" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Birleşmiş Milletler'den "sağlık sektöründeki acil ihtiyaçların karşılanması ve Gazze'deki ablukanın kalkması için derhal harekete geçilmesini" istedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 9 kişide koronavirüs tespit edildi.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır kara, hava ve denizden abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Evlat nöbeti devam ediyor

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