İran'a yönelik operasyonlar için bölgede konuşlanan ABD askerlerinin içine düştüğü dramatik tablo, sızan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Donald Trump yönetiminin İran limanlarına uyguladığı abluka ve lojistik hatların çökmesi, Amerikan deniz piyadelerini açlık ve sefaletin eşiğine getirdi. USS Tripoli ve USS Abraham Lincoln gemilerinden gelen bilgiler, devasa bütçeli ordunun tedarik zincirinin nasıl darmadağın olduğunu gözler önüne serdi.

İSTAKOZLU MENÜLERDEN TEK TORTİLLAYA!

The Telegraph'ın haberine göre savaşın ilk aşamalarında askerlere sunulan ıstakoz, yengeç ve biftekli lüks menüler yerini "yenilemez" durumdaki rasyonlara bıraktı. USS Tripoli'den sızan fotoğraflarda, askerlere sadece bir kaşık didiklenmiş et ve tek bir tortilla servis edildiği, bazı öğünlerde ise sadece gri renkli işlenmiş et ve birkaç haşlanmış havuç verildiği görülüyor. Taze sebze ve meyvenin tamamen bittiği gemilerde, moralin tarihin en düşük seviyesine indiği bildiriliyor.

ABD Uçak Gemisi USS Tripoli

LOJİSTİK ÇÖKTÜ, PAKETLER DEPOLARDA KALDI

İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından hava sahalarının kapanmasıyla ABD ordusunun posta hizmetleri süresiz olarak askıya alındı. Ailelerin çocuklarına ulaştırmak için binlerce dolar harcayarak hazırladığı yardım paketleri depolarda çürümeye terk edildi. Bir asker ailesi, "Dünyanın en güçlü ordusu aç kalmamalı, bu kabul edilemez" diyerek Washington'daki yönetim zafiyetine tepki gösterdi.

BÜTÇE PİYANOYA, ASKER AÇLIĞA!

Rezaletin bir diğer boyutu ise savunma bütçesinin harcanma biçimiyle ortaya çıktı. Savunma Bakanlığı'nın lüks harcamaları raporlara yansırken, cephedeki askerin temel gıdaya ulaşamaması büyük öfke yarattı. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın evi için alınan 100 bin dolarlık Steinway piyano ve milyarlarca dolarlık "keyfi" harcamalar, "Asker midesiyle yürür" ilkesinin ABD ordusunda tamamen iflas ettiğini kanıtladı.

SAVAŞIN LOJİSTİK İMTİHANI

Uzmanlar, ABD'nin sürekli operasyon halinde olan donanma unsurlarını ikmal edememesini, modern savaş tarihindeki en büyük lojistik başarısızlıklardan biri olarak nitelendiriyor. Liman ziyareti yapamayan ve erzakı karneye bağlanan askerlerin "moral çöküşü", olası bir kara harekatı öncesinde Pentagon'da büyük bir "bataklık" endişesine yol açıyor.