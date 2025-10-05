Ablukayı kıracak yeni umut! Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze'ye gidiyor

Akdeniz'de seyrine devam eden ve 11 gemiden oluşan Özgürlük Koalisyonu Filosu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye yol alıyor.

Filonun basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 250 deniz mili uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, bu gece, İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde bulunan Sözcü Huwaida Arraf, AA muhabirine, diğerleri hariç sadece kendi gemilerinde 22 farklı ülkeden gelen 92 sivil olduğunu ve aralarında onlarca doktor ve gazetecinin yer aldığını anlattı.

İsrail'in Sumud Filosu'ndaki gemilere saldırılarına herkesin tanık olduğunu vurgulayan Arraf, yasa dışı şekilde alıkonulan insanların korkunç ve kötü muamelelere uğradığını anımsattı.

Arraf, "Ancak bu bizi asla yıldırmıyor." ifadesini kullanarak İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak için yıllardır çalıştıklarını söyledi.

Yıllar önce Mavi Marmara gemisinde kendisinin de bulunduğunu aktaran Arraf, İsrail'in bazı gönüllüleri öldürdüğünü hatırlattı.

Arraf, "İsrail'in vahşeti bizi durduramaz. Zira biliyoruz ki bu vahşet, 'güçlü olanın haklı olduğu' ve kimse için bir güvence bulunmayan bir dünya yaratmaya yönelik. Bu, ne kendimiz ne de çocuklarımız için kabul edebileceğimiz bir dünya." diye konuştu.

Yola çıkma nedenlerinin tüm dünya tarafından bilindiğine işaret eden Arraf, dünya kamuoyuna "Ayağa kalkın", "Gemi için güvenli geçiş talep edin" diye seslendi.

İsrail ile tüm ticari faaliyetlerin durdurulması çağrısı yapan Arraf, hükümetleri İsrail'e baskı yapmaya da davet etti.

Arraf, "Gazze halkı bekliyor. Burada Gazze'deki meslektaşlarına yardım etmek zorunda olan doktorlar ve gazeteciler var. En önemlisi, İsrail'in Gazze'yi kontrol etme hakkı yok. Gazze halkı özgür olmalı." dedi.

İSRAİL, SUMUD FİLOSU'NA SALDIRMIŞTI

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyordu.