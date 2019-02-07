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AB’nin büyüme tahmini düşürüldü

Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,9'dan 1,5'e, 2020 için yüzde 1,8'den 1,7'ye düşürüldü.

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AB Komisyonu, 2019 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı.

Raporda, bir önceki rapora kıyasla AB için büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,9'dan yüzde 1,5'e, 2020 için ise yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye indirildi.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,6 olacağı belirtilen raporda 2020'de enflasyonun yüzde 1,8 oranında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Avro Bölgesi büyümesinin de 2019'da yüzde 1,9'dan yüzde 1,3'e, 2020'de 1,7'den 1,6'ya düşürüldüğü raporda, enflasyonun Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,4, 2020'de yüzde 1,5 olmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, 2019 yılında büyüme oranı önceki rapora kıyasla Almanya'nın yüzde 1,8'den yüzde 1,1'e, Fransa'nın yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e, İtalya'nın yüzde 1,2'den yüzde 0,2'ye, İspanya'nın yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e, Hollanda'nın yüzde 2,4'den yüzde 1,7'ye, Belçika'nın yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirilirken, İngiltere'nin yüzde 1,2'den 1,3'e, Yunanistan'ın da yüzde 2'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

Raporda, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler olduğu, tahminlerin aşağı yönlü risklere maruz kalabileceğine dikkat çekildi.

Ticari gerilimlerin bir miktar azalmasına rağmen halen endişe kaynağı olduğu belirtilen raporda, Çin ekonomisinin küresel finansal piyasaların beklentisinden daha fazla yavaşlayabileceği, gelişmekte olan piyasaların büyüme oranlarında ve risk duyarlılıklarında ani değişiklikler yaşanabileceği ifade edildi.

Raporda, Brexit sürecinin AB ekonomisi açısından belirsizlik kaynağı olduğunun altı çizildi.

Dünyanın manyetik kutbu değişti

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