AA 20.01.2020 12:04 - Güncelleme: 20.01.2020 12:04

Asselborn, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın İsrail-Filistin sorununa ilişkin her zaman, 1967 sınırları uyarınca, iki devletli çözümü desteklediğinin altını çizen Asselborn, "Bunun için iki devlete ihtiyaç var, İsrail ve Filistin." değerlendirmesinde bulundu.

Asselborn, ABD yönetiminin yakın zamanda İsrail'in yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka aykırı olmadığını kabul ettiğini anımsatarak, "Eğer bu politika sürdürülürse, iki devletli çözüm fiziksel olarak yok olacak." ifadesini kullandı.

- "AB'nin Filistin'i tanıması gerekiyor"

Bakan Asselborn, "AB'nin, Filistin'i devlet olarak tanıyarak güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor. Bu mutlak surette bir gereklilik." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin, hangi ülkeleri tanıyıp tanımayacağına kendilerinin karar verdiğini belirten Asselborn, bir grup Avrupa ülkesinin Filistin'i birlikte tanıma kararı alarak "uluslararası hukuk uyarınca Filistin'i düşündüğünü" gösterebileceğini söyledi.

Asselborn, böyle bir hamlenin İsrail ya da ABD'nin çıkarlarına ters düşmeyeceğini dile getirdi.

İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına ilişkin bir soruya cevaben ise Asselborn, "Eğer İsrail bu noktaya gelirse, 2014'te başka bir ülkede karşılaştığımız durumu tekrar yaşarız." diyerek, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına atıfta bulundu.