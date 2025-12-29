İSTANBUL 7°C / 5°C
  AB'nin Gazze sessizliği Trump'a cesaret verdi! Amerika-Avrupa geriliminde yeni perde
Dünya

AB'nin Gazze sessizliği Trump'a cesaret verdi! Amerika-Avrupa geriliminde yeni perde

Fransız Le Monde gazetesi, Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerine sessiz kalmasının, Ukrayna konusunda Donald Trump'a karşı duruşunu etkilediğini yazdı. Gazete, AB'nin Gazze politikasıyla tutarlılığını kaybettiğini ve bu durumun uluslararası duruşunu zayıflattığını vurguladı. Ayrıca Birliğin, Gazze konusundaki sessizliğini 'bir zayıflık göstergesi olarak algılayan ABD'nin Avrupa'ya yönelik yeni meydan okumalarını' cesaretlendirdiğine de işaret edildi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 14:32
AB'nin Gazze sessizliği Trump'a cesaret verdi! Amerika-Avrupa geriliminde yeni perde
ABONE OL

Fransız Le Monde gazetesi, "Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in işgalini sürdürdüğü Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini görmezden gelmesinin, Birliğin Ukrayna konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimlerine karşı direncini azalttığı" değerlendirmesine yer verdi.

Science Po Üniversitesinden Orta Doğu uzmanı ve tarihçi Profesör Jean-Pierre Filiu, Le Monde için kaleme aldığı "2025: Avrupa'nın Gazze Şeridi'ni terk ederek Ukrayna'yı zayıflattığı yıl" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, AB'nin Gazze konusundaki tutumunu ve bu tutumun Birliğin Ukrayna müzakere masasındaki pozisyonunu nasıl etkilediğine dair görüşlerini paylaştı.

Filiu, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in 7 Ekim'in hemen sonrasında İsrail'e giderek AB adına "destek" açıklamasında bulunduğunu ve Von der Leyen'in İsrail yanlısı bu tutumunun ilerleyen dönemlerde Birliği "uzun süreli bir çıkmaza" sürüklediğini ifade etti.

Avrupa'nın Gazze konusunda uyguladığı çifte standart nedeniyle Ukrayna konusunda ABD'ye karşı elinin zayıfladığı değerlendirmesinde bulunan Filiu, bu durumun Birliğin Orta Doğu'da etkili bir aktör olmasını da engellediğini belirtti.

Filiu, AB Komisyonu'nun ABD'de Donald Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Gazze konusundaki İsrail yanlısı tutumunu Washington çizgisine daha da yaklaştırarak ABD'den Ukrayna konusunda destek almayı umduğunu, hatta Von der Leyen'in bu bağlamda ABD'nin "Gazze Şeridi'nin kontrolünü devralacağı" yönündeki açıklamalarına dahi sessiz kaldığını hatırlattı.

AB'nin bu çifte standardının küresel itibarına da zarar verdiğini vurgulayan Filiu, üstelik bunun Birliğin Gazze konusundaki sessizliğini "bir zayıflık göstergesi olarak algılayan ABD'nin Avrupa'ya yönelik yeni meydan okumalarını" cesaretlendirdiğine işaret etti.

Profesör Filiu, Rusya'ya karşı halihazırda 17 ayrı yaptırım paketini kabul eden AB'nin Gazze'de yaşanan açlığa rağmen İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırım uygulamadığına dikkati çekerek, üye ülkelerin Filistin'i tanıma konusunda da derin görüş ayrılıkları içinde olduğunun altını çizdi.

Popüler Haberler
