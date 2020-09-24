star.com.tr 24 Eylül 2020 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:32

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan AB'nin yeni bir göç planıyla ilgili müzakereler öncesinde Brüksel'de konuşan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği ülkelerine gelen göçmenlerin durdurulması ve kendi ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in karantina altına alınmasının ardından, önümüzdeki haftaya ertelenen ve yeni göçmen planını masaya yatıracak olan AB hükümet başkanları toplantısı öncesinde Çekya Başbakanı Andrej Babis'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"Hibe ve kota sistemini değiştirmeliyiz, bu bizim için kabul edilemez. Bu yüzden müzakereye devam etmeliyiz Yeni stratejimiz şu şekilde olmalı: Bu ülkelerden gelen insanlar durdurulmalı ve ülkelerine geri gönderilmeli. Onlara kendi ülkelerinde yardım edilmeli. "şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu, 2015 yılında başlayan göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırladı.

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