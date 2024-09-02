AB'nin İsrail'e karşı sessizliği eleştirildi

Slovenya'nın doğal güzelliklerinden Bled Gölü'nün de yer aldığı kasabada, 48 ülkeden 180 konuşmacının katılımıyla 19. Bled Stratejik Forumu gerçekleştirilecek.

Forum öncesinde etkinliğin yapılacağı alanda toplanan bir grup, Filistin'e destek mesajı gönderdi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, AB'nin İsrail'e karşı sessizliğini eleştirdi.

Eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sonlandırılmasında somut bir adım atılmadıkça söylenenlerin "boş" olduğunu belirtti.

Filistin Hakları Hareketinden Nada Pretnar, liderlerin demokrasi ve adalet söylemleri için forumda bir araya geldiğini ancak İsrail'in apartheid politikasını ekonomik, askeri ve siyasi işbirlikleriyle ödüllendirdikleri savundu.

Katılımcılar, Bled'deki foruma eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin davet edilmesine de tepki gösterdi.

Forum, "Paralel gerçekliklerin dünyası" temasıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bölge ülkelerin liderlerinin katılımıyla 2-3 Eylül'de Bled'de düzenlenecek.