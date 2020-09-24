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Dünya

AB'nin mülteci paketine Macaristan'dan veto!

Macaristan Avrupa Birliği'nin hazırladığı göç ve mülteci paketini kabul etmeyecek.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:40
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun hazırladığı yeni göç ve mülteci paketini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Brüksel'de bir araya gelen Başbakan Orban, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Orban, AB Komisyonu'nun sığınmacı konusunda duruşunu değiştirmediğini sadece farklı şekilde ifade ettiğini savunarak, ''AB Komisyonu'nun çarşamba günü tanıttığı yeni göç ve mülteci paketinde kota, farklı bir şekilde isimlendirilse bile yine de kotadır ve Macaristan bunu kabul etmiyor.'' dedi.

Pakette herhangi bir ilerleme olmadığını, AB'ye yasa dışı hiç kimsenin kabul edilmemesi gerektiğini kaydeden Orban, ''Paket göçü idare edelim diyor ama Macarların duruşu ise göçü durduralım şeklinde.'' diye konuştu.

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