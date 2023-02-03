AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı devreye girecek

AB ülkelerinin geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünleri ithalat yasağını da içeren 6'ncı yaptırım paketi, 8 aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle 5 Şubat Pazar günü uygulamaya girecek.

Yaptırım kapsamında, AB ve G7 ülkelerine ait gemilerin Rus menşeli dizel, gaz yağı, sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini taşıması yasaklanacak.

Ayrıca, Batı şirketleri, Rus rafineri ürünleri taşıyanlara sigorta, finansman ve komisyonculuk gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.

- ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE RUS PETROL ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA KISITLAMALAR

AB ve G7, Rusya'nın üçüncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Bu çerçevede, AB ve G7 ülkeleri Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulanması üzerinde çalışmalar yapıyor.

AB, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmesini istedi.

Bu konuda halen üye ülkeler arasında müzakereler devam ediyor.

Tavan fiyatta bir uzlaşı sağlanırsa Batılı şirketler, Rusya'dan üçüncü ülkelere rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenecek tavan fiyatın altında satılması halinde hizmet sunabilecek.

AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına 5 Aralık'ta başlanmıştı.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.