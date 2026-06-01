AB'nin savunma şefinden çarpıcı çıkış: Putin giderek daha çaresiz hale geliyor

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Oturumu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Ulusal Meclisi'nde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Genel Kurul'a hitabında Ukrayna'nın savaşı kazanmaya başlamasının Rusya'yı çaresizleştirdiğini söyledi. AB'nin savunma şefi Kubilius, "Putin'in kontrolsüz saldırılarına neyin sebep olduğu açık. Ukrayna üstünlük sağlamaya başlıyor. Ukrayna ne kadar üstünlük sağlarsa, Putin o kadar sinirleniyor ve çaresiz hale geliyor. Putin'in bu bölgedeki ve Avrupa'daki insanları korkutmakla yapmak istediği şey nedir? Belki Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmamız. Bizim cevabımız geri adım atmak değil, desteği iki katına çıkarmak olmalı" dedi.

"RUSYA, HALEN AB'DEN DAHA FAZLA ÜRETİM YAPIYOR"

Konuşmasında Avrupa'nın savunma sanayii üretiminin yetersizliğine de işaret eden Kubilius, "Rusya halen AB'den daha fazla üretim yapıyor. Hem de çok ciddi biçimde daha fazla üretim yapıyor. Bu tehlikeli. Bu Putin için bir cazibe oluştruyor" dedi.

Kubilius, "Ukrayna, 2022'den bu yana savunma üretimini 50 kat artırdı ve 50 milyar euroya kadar çıkardı. Bugün Almanya ya da Fransa savunma sanayisinin yıllık üretim seviyesine eşdeğer konumda. Ukrayna'da yoğun rekabet, piyasa kuralları ve savunma sanayiinde dinamik inovasyon var. Bizim tarafımızda ise Avrupa'da tek bir savunma pazarı yok, rekabet yok, inovasyon eksikliği var ve sanayi ölçek büyütmesi eksik" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN EN İYİ ASKERİ GÜCÜNE SAHİP"

Ukrayna'nın daha fazla üstünlük sağlaması için desteğin artırılmasını talep eden Kubilius, "Bunu yapmamak, nihayetinde bize çok daha pahalıya mal olacaktır" dedi.

Kubilius, "Ukrayna, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi askeri gücüne sahip. (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio ve (Finlandiya Cumhurbaşkanı) Alexander Stubb'ın son yorumlarını okuyun. Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi askeri gücünü oluşturan Ukrayna'yı kendi Avrupa savunma mimarimize entegre etmeyi hayati çıkarımız olarak görmemiz gerek" dedi.

Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğinin uzun zaman alacağını ve bu nedenle Ukrayna'nın ileride kurulabilecek bir Avrupa Savunma Birliği'ne üyeliği için baskı yapılması gerektiğini söyleyen Kubilius, "Bu, böyle bir birliğin liderliğinde bir Avrupa Güvenlik Konseyi ile ve Ukrayna'nın da böyle bir Güvenlik Konseyi içinde yer almasıyla yapılabilir" dedi.

Kubilius, "NATO, dünyanın en büyük ve en başarılı askeri ittifakıdır. AB ise dünyanın en büyük ve başarılı ortak pazarıdır. Birlikte, Rusya'dan daha fazla üretim yapabilir, Rusya'yı caydırabilir ve Avrupa'da savaşı önleyebiliriz. Bundan daha önemli hiçbir hedef yoktur" dedi.

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA: "RUSYA'YA KUR YAPILMAMALI"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise oturumda gerçekleştirdiği konuşmasında Avrupa'nın Rusya ile Rusya arasında yapılacak muhtemel barış görüşmelerinde kıtayı kimin temsil edeceğine ilişkin tartışmaların Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarını yansıtmadığını söyledi.

Nauseda, "Artık, Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'da belirlendiği gerçeğinin göz ardı edilmesi mümkün değil. Rusya'nın çevrelenmesi ve önce durdurulması gerekiyor. Rusya'ya kur yapılmamalı. Moskova ile yeniden angajman çağrıları, Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarını yansıtmıyor" dedi.

Nauseda, "Açık şartlar belirlenmemesi ve inandırıcı caydırıcılık inşa edilmemesi, saldırganı daha ılımlı hale getirmekten çok onu cesaretlendirme ihtimali taşıyor" şeklinde konuştu.

NATO GENEL SEKRETER YARDIMCISI SHEKERİNSKA: "ANKARA ZİRVESİ TAMAMEN İCRAATLA İLGİLİ OLACAK"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Rusya'nın eylemlerinin giderek daha pervasız hale geldiğini ve NATO'nun gardını asla düşürmemesi gerektiğini söyledi. Shekerinska, "Daha tehlikeli ve daha istikrarsız bir dünyada güvenliğimize yatırım yapmak zorundayız ve savunmalarımızı hep birlikte güçlendirmek zorundayız. Ve bunu birlikte yapmak zorundayız" dedi.

NATO müttefiki ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının altı hafta içinde Ankara'da bir araya geleceklerini hatırlatan Shekerinska, "Geçen yıl Lahey'de müttefikler, 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcama konusunda anlaştı ve bu taahhüt kısmıydı. Ankara ise parayı savaşa hazır kabiliyetlere dönüştürme, savunma kabiliyetlerimizi önemli ölçüde büyütme ve Ukrayna'yı güçlü biçimde desteklemekle ilgili olacak. Ankara Zirvesi, tamamen icraatla ilgili olacak" dedi.

Shekerinska, "Mesele sadece daha fazla yatırım yapmak değil, aynı zamanda şu anda sahip olduğumuzdan çok daha fazla savaş kabiliyetine sahip olmaktır ve bu, Ankara Zirvesi'nin merkezinde yer alacak" şeklinde konuştu.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin bir diğer önceliğinin ise Ukrayna olacağını ifade eden Shekerinska, "Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimizle doğrudan bağlantılı. Bu, hepimizin tekrar ettiği bir cümle, çünkü doğru. Karşı karşıya olduğumuz pek çok güvenlik sorununa rağmen, Ukrayna tamamen radarımızda yer almaya devam ediyor ve desteğimiz sürmeli" dedi.

ROMANYA VE LİTVANYA'YA YÖNELİK HAVA SAHASI İHLALLERİ KINANDI

NATO PA Bahar Oturumu'nda kabul edilen deklarasyonda Rusya, Avro-Atlantik güvenliği açısından "stratejik ve uzun vadeli bir tehdit" olarak nitelendirilerek Litvanya ve Romanya hava sahasına yönelik insansız hava aracı (İHA) ihlalleri nedeniyle Rusya'ya kınama yapıldı. Deklarasyonda, "Rusya'nın Litvanya ve Romanya hava sahasına yönelik son İHA ihlallerine yol açan pervasız eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi.

Deklarasyonda ayrıca, "Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasında giderek artan yakınlaşma, güvenliğimizi zorlamakta ve Kuzey Atlantik'ten Karadeniz'e, Arktik'ten Hürmüz Boğazı'na kadar stratejik rekabeti yoğunlaştırmaktadır" denildi.