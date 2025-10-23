"Türkiye'de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Türkiye'de bulunan Neukirch, Anadolu Ajansı'na Avrupa Konseyi, Türkiye ile işbirliği ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Neukirch, bugün "Türkiye'de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi" projesinin kapanış konferansının düzenlendiğini belirterek, projenin Türk makamlarının kapasitelerini güçlendirmeye gerçekten yardım ettiğini söyledi.

Avrupa Konseyi olarak kurumların sürdürülebilir şekilde bu tür meselelerle ilgilenebilmesini desteklemeyi hedeflediklerini belirten Neukirch, bu bağlamda göçmenlerin gözaltında tutulmasına ilişkin ilgili standartlar konusunda devlet kurumlarından 230'dan fazla kişiye ve göçle ilgili konularda 270'den fazla avukata eğitim verdiklerini anlattı.

Neukirch, avukatlar ve devlet kurumlarının göçle ilgili meseleleri insan haklarını uygun şekilde ele alma kapasitesini artırdıklarına işaret ederek, Avrupa Konseyi standartları ile uluslararası insan hakları standartlarına uymalarına yardımcı olduklarını dile getirdi.

- "SAVUNMASIZ GRUPLARA ODAKLANIYORUZ"

Ayrıca takip edilebilecek çok açık 14 öneri içeren bir değerlendirme raporu da hazırladıklarını ve böylece kılavuzlar sunmaya devam ettiklerini aktaran Neukirch, "Çalışmalarımızda, savunmasız gruplara, refakatsiz, (ailesinden) ayrı yaşayan çocuklara çok fazla odaklandığımızı da belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Göç konusunda en savunmasız grupların insan haklarını gerçekten gözetmeliyiz." diye konuştu.

Neukirch, bugün İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile de görüşmesi olduğuna değinerek, Türk makamlarıyla göçü insan haklarına uygun şekilde yönetmelerini desteklemek için pilot aşamada ve hazırlık aşamasında olan daha fazla proje bulunduğunu söyledi.

- TÜRKİYE-AVRUPA KONSEYİ İŞBİRLİĞİ

Neukirch, Türkiye ile ilişkilere dair "Türkiye ile Ankara'daki Avrupa Konseyi Program Ofisi aracılığıyla sahip olduğumuz işbirliği gerçekten olağanüstü, 20 yıldan fazla bir tarihe sahip." ifadesini kullandı.

Halihazırda birlikte çoktan 44 projeyi faaliyete geçirdiklerini aktaran Neukirch, güncel olarak sadece Türkiye'de 7 projenin devam ettiğini ve 2 de bölgesel proje olduğunu söyledi.

Türk kurumları ile Avrupa Konseyi Program Ofisi arasındaki işbirliği ruhuna işaret eden Neukirch, tüm projelerin yararlananlarla geliştirildiğini ve gerçekten talep odaklı ve ihtiyaç temelli olduklarını ve bunun işbirliğinin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Neukirch, çoğu projeye Avrupa Birliği tarafından fon sağlandığını, dün tamamlanan hapishanelerle ilgili bir projenin 12 Avrupa Konseyi üye devleti tarafından desteklendiğini de aktardı.

Kadın hakları alanında da diğer ortaklarla çalışmayı denediklerini anlatan Neukirch, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile işbirliğini örnek gösterdi.

- BİRÇOK KURUM VE ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Neukirch, bölgedeki diğer projelerden tecrübelerini de paylaştıklarını belirterek, bölgesel minvalde ortak etkinlikler düzenlediklerini ve Moldova ile de kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Avrupa Konseyi'nin her yerdeki farklı eylemlerinden birlikte tecrübe kazanmaya çalıştıklarını ifade eden Neukirch, bu eylemlerin de farklı alanlarda birbirini tamamlayıcı niteliği bulunduğuna dikkati çekti.

Neukirch, göç konusunda göçmenlerin gözaltında tutulmasına ve ayrıca hapishane yönetimine ilişkin projeler olduğuna işaret ederek, böylece kapasite ve kabiliyetlerin gelişmesine katkıda bulunduklarının altını çizdi.

Kadınların adalete erişimine ilişkin projelerin de bulunduğunu aktaran Neukirch, farklı bağlamlarda kadın haklarıyla da ilgilendiklerini aktardı.

Neukirch, etkileşimde bulunulan birçok aktivite ve çalışma alanı olduğunu söyleyerek, Türkiye'deki, diğer ülkelerle ve uluslararası örgütlerle yürütülen projeler kapsamında yetkili makamların en iyi şekilde faaliyet göstermesine ve Avrupa Konseyi standartlarını uygulamasına yardımcı olduklarını kaydetti.

- "GÖRÜNÜRLÜK HAFTASI"

Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında çok güçlü bir işbirliği bulunduğunun altını çizen Neukirch, bu işbirliğine dikkati çekmek için Avrupa Konseyi Program Ofisinin her yıl "Görünürlük Haftası" etkinliği düzenlediğini ve bu kapsamda faaliyetlerin sadece Ankara'da değil, başka şehirlerde de yapıldığını anlattı.

Neukirch, bu yıl İstanbul ve Diyarbakır'da da programlar düzenlendiğine işaret ederek, Türkiye'de ve bölgede sivil toplum örgütleri, gençler ve devlet kurumlarıyla çalıştıklarını belirtti.

Avrupa Konseyi Program Koordinasyon Direktörü Neukirch, tüm bu farklı aktörleri faaliyetleriyle bir araya getirmenin "Görünürlük Haftası" boyunca vurgulamak istedikleri bir konu olduğunu ifade etti.