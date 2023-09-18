AB'nin Türkiye'ye yönelik ikiyüzlülüğünü işaret etti: Erdoğan yönetimini kıskanıyorlar

Türkiye'nin son yıllarda hem bölgesel hem de küresel bir güç olarak konumlanması siyasi arenada giderek daha çok konuşulur hale geliyor. Birçok ülkeyle artan işbirliklerinin yanı sıra diplomasi trafiğiyle de küresel arenada ihtiyaç duyulan bir ülke haline gelen Türkiye'ye ilişkin çarpıcı sözler bu kez Macaristan'dan geldi. Ülke basınına konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin ikiyüzlü yaklaşımını madde madde anlattı.

Son yıllarda askeri teknoloji, enerji iş birlikleri ve diplomasi trafiğiyle hem bölgesel hem de küresel çapta vazgeçilmez bir konuma yerleşen Türkiye, kurduğu bağları da giderek sağlamlaştırıyor.

Ukrayna savaşında Batılı ülkelerle Rusya arasında bir köprü görevi gören, başarılı bir barış diplomasisinin yürütücüsü haline gelen Türkiye, yürüttüğü dış politika ile örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'da bölgesel bir güç olarak kendini yeniden var eden Türkiye, İsrail, Mısır ve Yunanistan gibi gerilimli ilişkilerinde de kuvvetli diplomatik adımlar atıyor.

"AB HER ZAMANKİ GİBİ İKİYÜZLÜ DAVRANIYOR"

Rusya ve Çin'le yaptığı enerji işbirliklerinin yankısı sürerken, askeri teknolojide de sayısız ülkeyle kurduğu ticari ilişkilerin hacmi de genişliyor. Son olarak BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dünyada peş peşe manşet olurken Macaristan'dan dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi.

Türkiye ile enerji ve askeri teknoloji alanında anlaşmalara imza atan Avrupa Birliği ülkesi Macaristan'dan, AB'nin ikiyüzlü tutumuna ilişkin açıklamalar geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, verdiği bir röportajda AB politikaları hakkında sert ifadeler kullandı. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batı birliğinin tedarik zincirinin parçalandığının altını çizen Szijjarto, AB ülkelerinin bu durumdan kurtulmalarının yolunun Türkiye'nin kurduğu köprü üzerinde olabileceği vurgusunda bulundu.

"ERDOĞAN YÖNETİMİNİ KISKANIYORLAR"

Ülkesinin Türkiye ile kurduğu doğal gaz anlaşmalarına dikkat çeken Szijjarto, birçok AB ülkesinin de benzer bir pozisyonda konumlandığına dikkat çekti. AB'nin ikiyüzlü tutumunu eleştiren Szijjarto, "AB, liberal ana akımın karşısında duran tüm hükümetleri hedef alıyor. Macaristan ve Türkiye'yi demokratik olmamakla suçluyorlar ama aynı zamanda bu ülkelerde yönetimin arkasındaki güçlü desteği ciddi bir şekilde kıskanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"AB YÖNETİMLERİ ZAYIF VE KIRILGAN"

Türkiye gibi güçlü yönetimleri olan ülkelerin temelsiz, taraflı ve haksız saldırıların ve suçlamaların hedefi olduğunu söyleyen Szijjarto, "Avrupalıların çok kırılgan bir siyasi sistemleri var, bu nedenle seçimleri Erdoğan veya Orban gibi fark atarak kazanabilseler ancak mutlu olurlar." sözlerine yer verdi.

Türkiye'de olduğu gibi istikrarlı, halkın ve liderin birlikte çalışarak ülkeyi kalkındırdığı politik sistemlerin büyük bir avantaj sağladığını belirten Macar Bakan, AB ülkelerinin böyle bir yapıları olmamasının siyasi parçalanmayı beraberinde getirme tehlikesi taşıdığı mesajını verdi.