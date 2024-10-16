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Dünya

AB'nin 'X' için ''Eşik bekçisi'' kararı: DMA kapsamına girmiyor

Avrupa Birliği, Elon Musk'a ait X sosyal medya platformunun, dijital devleri düzenleyen katı kuralların uygulandığı 'eşik bekçisi' sınıfına dahil edilmediğini açıkladı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
AB'nin 'X' için ''Eşik bekçisi'' kararı: DMA kapsamına girmiyor
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AB Komisyonu, Elon Musk'un sahip olduğu X'in Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "temel" platform olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin mayıs ayından beri X platformunun konumuna ilişkin piyasa incelemesi yaptığı anımsatılarak, X'in temel platform statüsü için gerekli sayısal eşikleri karşılamasına rağmen işletmeler ve tüketiciler arasında önemli bir "ağ geçidi" olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.

AB'nin dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.

Bu şekilde sınıflandırılan platformların, rekabeti artıracak, tüketicilere daha fazla seçenek sunacak, hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak ve kendi hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutmasını önleyecek yeni kurallara uyması gerekiyordu.

"Eşik bekçisi" konumundaki firmalara, kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 10'una varacak seviyede para cezası kesilebiliyor.

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