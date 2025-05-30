ABD Büyükelçiliği tarafından yayınlanan resmi bir açıklamaya göre, Romanya Ekonomi Bakanı Bogdan Ivan, ABD ile işbirliği içinde M1A2 Abrams tankları için 120 mm mühimmat ve 155 mm NATO standartlarında top mermilerinin ortak üretimini başlatmak için iki Talep Mektubu (LOR) imzaladı.

Bu girişim, Romanya'nın savunma sanayisini güçlendirme, ağır mühimmat üretimi, testi, sertifikasyonu ve kalifikasyonu için egemen kapasiteler oluşturma yönündeki daha geniş bir çabanın parçası olarak yorumlandı. Söz konusu girişim, Eylül 2024'te onaylanan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir Yabancı Askeri Finansman (FMF) kredisiyle desteklenmektedir. Romanya, bu çerçeve aracılığıyla kendisini NATO'nun doğu kanadında stratejik bir üretim merkezi olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır.

2,53 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ANLAŞMA

Bu ortaklığın tankla ilgili bileşeni, Romanya Temsilciler Meclisi Savunma Komitesi'nin 17 Mayıs 2025'te 54 M1A2 SEPv3 Abrams ana muharebe tankının satın alınmasını onaylama kararının ardından önem kazandı. 2,53 milyar dolar değerindeki bu anlaşma, daha önce Kasım 2023'te ABD hükümeti tarafından yetkilendirilmişti. Satın alma, Romanya'nın zırhlı kuvvetlerini modernize etme ve bunları NATO'nun operasyonel standartlarıyla uyumlu hale getirme amacını yansıtıyor.

M1A2 SEPv3 şu anda hizmette olan en gelişmiş ana muharebe tankları arasındadır. General Dynamics Land Systems (GDLS) tarafından geliştirilen tank, gelişmiş koruma, ateş gücü ve yerleşik sistemler aracılığıyla modern muharebe ortamlarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Birincil silahı, M829A4 kinetik enerji mermileri ve programlanabilir AMP çok amaçlı mühimmatları ateşleyebilen 120 mm'lik M256 düz namlulu toptur. Ek silahlar arasında CROWS istasyonuna monte edilmiş uzaktan kumandalı 12,7 mm'lik bir makineli tüfek ve eş eksenli 7,62 mm'lik bir M240 makineli tüfek bulunur.

Aracın koruma sistemi, gelen tanksavar mermilerini yakalayan İsrail Trophy aktif koruma sistemiyle uyumlu güçlendirilmiş kompozit zırha sahiptir. Elektronikler arasında üçüncü nesil IFLIR termal görüntüleme, akıllı mühimmatlar için bir veri bağlantısı ve NATO mekanize birimleriyle birlikte çalışabilirlik için tasarlanmış bir dijital mimari yer almaktadır.

MÜHİMMAT ÜRETİMİ YAPILACAK

Endüstriyel cephede, iş birliği aynı zamanda modern atış operasyonlarında önemli bir rol oynayan NATO standardı kalibreli 155 mm top mermilerinin yerel üretimini de içeriyor. Romanya, hem konvansiyonel mermileri (HE, duman, aydınlatma) hem de uzun vadede Excalibur ve geliştirilmiş şarj varyantları gibi hassas güdümlü mühimmatları üretebilen üretim hatları kurmayı planlıyor. Amaç iki yönlüdür: Romanya'nın stratejik özerkliğini güvence altına almak ve müttefik stoklarını desteklemek.

Aynı zamanda, M1A2 Abrams için 120 mm tank mühimmatının yerel üretimi, ABD ve müttefik platformlarıyla lojistik uyumluluğu garanti altına alırken, harici tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltacaktır. Her iki mühimmat türü de NATO doktrininde, özellikle yüksek yoğunluklu muharebe senaryolarında kritik olarak kabul edilir.

Bu ortak üretim girişiminin başlatılması, Batı'nın büyük kalibreli mühimmat stoklarının 2022'den beri Ukrayna'ya yapılan sürekli teslimatlar nedeniyle önemli ölçüde tükendiği kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Ukrayna'daki savaş, modern savaşta mühimmat tüketim oranının genellikle doktrinel tahminleri aşarak olağanüstü yüksek olduğunu vurguladı. Bu durum, NATO üye devletlerini envanterlerini acilen yenilemeye ve üretimlerinin bir kısmını Avrupa topraklarına taşımaya yöneltti.

Bu bağlamda Romanya, İttifak'ın endüstriyel ve lojistik takviyesinde giderek kilit bir aktör olarak ortaya çıkıyor. ABD ile ikili kapsamının ötesindeki işbirliği, Avrupa'nın kara tabanlı mühimmat üretimindeki stratejik özerkliğine katkıda bulunuyor. Uzun vadede, Romanya üretim hatları ulusal ihtiyaçlara hizmet edebilir, doğu kanadındaki ortakları destekleyebilir ve bölgedeki NATO misyonlarına katkıda bulunabilir.