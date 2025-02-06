ABTTF raporu deşifre etti! Yunanistan Batı Trakyalı Türklerini tanımaktan kaçınıyor

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun üye ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ve paydaşlara yönelik başlattığı çevrim içi danışma sürecine katılarak 2025 Hukukun Üstünlüğü Raporu için yazılı katkıda bulundu.

Batı Trakya Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin aktarıldığı ABTTF'nin raporunda, Yunanistan'ın sistematik olarak Batı Trakya Türk toplumunun varlığını ve etnik kimliğini inkar ettiği vurgulandı.

Azınlığın örgütlenme özgürlüğüne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının 17 yıldır uygulanmadığı hatırlatılan raporda, bölgedeki Türk okullarının da sistematik bir şekilde kapatıldığı ifade edildi.

2024-2025 eğitim yılında 4 Türk ilkokulunun daha kapatıldığı ve bunun sonucunda 2011 yılında 188 olan Türk ilkokulu sayısının 86'ya düştüğü bilgisi paylaşılan raporda, İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin mevcut binası yetersiz olmasına rağmen Yunan makamlarının yeni bina taleplerini görmezden geldiği belirtildi.

Raporda, Batı Trakya Türk toplumuna mensup milletvekilleri ve temsilcilerinin, Yunan medyasında yoğun nefret söylemine maruz kaldığı vurgulandı.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüleri tanımadığı, bunun yerine kendi atadığı müftüleri görevlendirdiği aktarılan raporda, hak ihlallerine karşı AB'nin somut adımlar atması gerektiği kaydedildi.

