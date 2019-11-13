AB’ye giremeyen ülkeler Küçük Schengen’i kurdu

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından iki ülke ve Sırbistan, “insan, mal, hizmet ve sermayenin” serbest dolaşımını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Toplantıya, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic katıldı. Vucic, bu girişimle sınır noktalarında toplam tasarrufun 229 milyon avro olacağını söylerken Karadağ ve Bosnalı yetkililer ise projenin neticelerini görmek istediklerini ifade etti. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ise, Avrupa-Atlantik perspektifini herhangi bir bölgesel girişimle değiştirmek istemediğinden dolayı Ohri’deki bu toplantıya katılmayı reddettiğini duyurdu.