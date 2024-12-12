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Dünya

AB'ye göre Suriye'deki durum umutlu: Bölgesel aktörlerle yakın temas halindeyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de yönetime gelenlerin daha önce açıkladıkları gibi davranıp davranmadıklarına bakacaklarını, ülkedeki durumu umutlu gördüğünü ancak halen belirsiz olduğunu ifade etti.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
AB'ye göre Suriye'deki durum umutlu: Bölgesel aktörlerle yakın temas halindeyiz
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İtalyan La Stampa gazetesine demeç veren Kallas, "Suriye'de Esed rejimini deviren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile konuşup konuşmayacaklarına" ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki günlerde ve haftalarda söyledikleri gibi hareket edip etmediklerine bakacağız. Suriye'nin geleceği oldukça umut verici ama yine de belirsiz. Bölge ülke bakanlarıyla konuştum, hepsi temkinli. Ne radikalleşme ne de terör olmalı. Azınlıklara zulmedilmemeli, iç savaş olmamalı. Bölgesel aktörlerle yakın temas halindeyiz, nasıl olacağını göreceğiz."

Kallas, HTŞ'nin, AB'nin terör örgütleri listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin, "Şu anda asıl mesele bu değil. Bu, onlarla konuşmamızı engellemiyor. Elbette Avrupa'nın yaklaşımı koşulsuz değil." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ KONUSUNDA ORTAK BİR YAKLAŞIM BULMALIYIZ"

AB Dışişleri Bakanları olarak 16 Aralık'ta Suriye'deki durumun hangi yöne gittiğini değerlendireceklerini, ayrıca mültecilerin durumunu da tartışacaklarını belirten Kallas, "Uluslararası hukuka uygun olarak gönüllü geri dönüş konusunda ortak bir yaklaşım bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı!nda ise "Herhangi bir müzakere yapılmıyor çünkü Rusya bunu istemiyor. Eğer barış istiyorsa geri çekilebilirdi. Bunun yerine hedeflerinden vazgeçmedi." görüşünü paylaştı.

ABD'de gelecek ay 47. Başkan olarak göreve başlayacak Donald Trump'ın bu savaşı bir an önce durdurmayı planladığını okuduğunu anlatan Kallas, "Hepimiz bunu istiyoruz ancak bunun için Rusya'ya baskı yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'e yardım konusuna da değinen Kallas, "Ukrayna'ya yardım bir hayır işi değil güvenliğe yapılan yatırımdır. Sadece Avrupa için değil küresel boyutta. Bunu anlamak için Kuzey Kore askerlerinin olaya dahil olmasına bakmak yeterli. ABD, yardımı azaltırsa Ukrayna'ya desteğimizi artırmalıyız çünkü Moskova kazanırsa başka savaşlar olur hatta daha büyük savaşlar olur." ifadelerini kullandı.

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Kallas, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "Herkes kendi hesabına hareket ediyor. Macaristan beni bilgilendirdi. Bilgi paylaşımı olumlu ama sonuç nedir? Putin'in pozisyonu değişmedi. Savaşı bitirmek istemiyor ve hedeflerini değiştirmedi." yorumunu yaptı.

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