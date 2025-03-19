AB'ye karşı kazan kaldırdılar: Türkiye'nin önüne kırmızı halı seriliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik endişeleri nedeniyle Türkiye'ye yakınlaşması komşu ülke Yunanistan'da yeniden gündem oldu. Yunanistan'ın AB ile Türkiye'nin görüşmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Yunan basını, AB'nin "Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğini" yazdı.

"AB, TÜRKİYE'YE KIRMIZI HALI SERİYOR"

Komşu ülke Yunanistan basını, ABD'nin açıklamaları sonrası güvenlik endişesi duyan Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yakınlaşmasını yakın takibe aldı. AB'nin Türkiye tutumundan rahatsız olduğunu ima eden Yunan basını Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın son Türkiye ziyaretine de dikkati çekti.

Konuya ilişkin makale kaleme alan Yunanistan merkezli haber sitesi Energia.gr, "AB, Ege ve Akdeniz'de bir oldubittiyi dayatmaya çalışırken Türkiye'ye kırmızı halı seriyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberin girişinde, "Avrupalıların NATO'nun onayını ve Atina'nın hoşgörüsünü kullanarak Türkiye ile ısrarla flört etmeleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs tehlikeli yollara giriyor. Mevcut AB Başkanı ve Yunanistan Başbakanı'nın Avrupa Halk Partisi'ndeki eski müttefiki olan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye'ye gelerek, AB'deki yeni güvenlik mimarisine katılım sağlamak amacıyla kırmızı halı serdi." ifadelerine yer verilirken Polonya Aslında Başbakanı Tusk'ın Türkiye'yi "mümkün olan en büyük çabayı göstermeye" çağırdığı hatırlatıldı.

Tusk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin adından yaptığı açıklamaya değinen Yunan basını, Tusk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini "dönüm noktası" olarak nitelediğinin altını çizdi.

"AB'NİN VE TUSK'IN AÇIKLAMALARI ATİNA'DA ENDİŞEYE YOL AÇTI"

Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi ve birçok konuya değinen Yunan basını, "Tusk'un açıklamaları ve AB'nin Türkiye'ye yönelik genel açıklığı, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin yeniden başlaması için müzakerelerin sürdüğü, dün açıklanan ikinci beşli toplantının temmuz ayında yapılacağı ve Yunanistan-Kıbrıs (Rum kesimi) elektrik hattı hattının döşenmesi çalışmalarının dondurulduğu bir dönemde Atina ve Lefkoşa'da endişeye yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Rum kesiminden diplomatik bir kaynağa dayandırılan haberde, Yunanistan ve Rum kesiminin yeni korkusunun AB'nin arka kapısını Ankara'ya açan Avrupalılar olduğu belirtildi.

AB'nin Türkiye ile görüşmelerinden rahatsız olan Yunanistan'ın korku ve endişelerinin dile getirildiği haberin devamında, "Avrupalılar, Eski Kıta'nın güvenlik meselelerinde kendilerine muhatap olarak Türkiye'yi seçtiler. Nitekim Avrupalı diplomatlar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, AB'nin Ankara ile savunma konusunda yürüttüğü görüşmelerde engel oluşturduğunu ileri sürmüşlerdi. Avrupa'da ikiyüzlülük zirvede." denildi.

Yunan profesörden ülkesini karıştıracak itiraf: Türkiye'den izin almak zorunda kaldılar Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Hristos Rozakis'in dün yaptığı açıklamalara değinilen haberde, Rozakis'in Yunanistan'ın Kasos'taki egemenlik haklarını devrettiğini doğruladığı belirtildi.

Hristos Rozakis'in "Ege'de yapacağımız her eylem için Türkiye'den izin almamız gerekiyor" sözlerine yer verilen haberde ayrıca Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusunda Vima Müdürü Periklis Dimitrolopoulos, "Ankara'ya soruşturmalar hakkında yanlış bilgi mi verdik, verdiysek?" diye sorduğu aktarıldı.

Birden fazla Yunan bürokratın açıklamalarına ve eleştirilerinin yer aldığı haberde, "Ege'de tehlikeli oldubittiler mi oluşturuluyor?" diye soruldu.

Haberde öte yandan Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Tsafos'un Kıbrıs adasını "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak adlandırması da yer aldı. Ve bunun Yunanistan için kaygı verici bir durum olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması: Mutabık kalındı

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