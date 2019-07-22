AB'ye Türkiye uyarısı: Konu dışı kalacaksınız
Türkiye dostu eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Financial Times gazetesine bir makale yazdı. Bildt, AB’nin Türkiye ile ilişkileri bozmak da dahil bir dizi eylemle yönünü iyice şaşırdığını ve yakında “konu dışı” kalabileceğini ifade etti.
Bir dönem İsveç’in başbakanı ve dışişleri bakanı olarak da görev yapan ve görev süresi boyunca Türkiye’yi destekleyen açıklamalarda bulunan Carl Bildt, Financial Times gazetesine bir makale yazdı. Avrupa’nın yönünü şaşırdığını ve günümüz siyasetine ayak uyduramadğını söyleyen Bildt, “Avrupa, güç rekabetinin olduğu bir çağda konu dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Avrupa’nın kendisine sorması gereken soru şudur: Diğer 3 dünya gücüyle (ABD, Rusya ve Çin) yan yana mı olacak yoksa basitçe onların oyun sahasının zeminini mi oluşturacak” ifadelerini kullandı.
Bildt, Türkiye ile AB ilişkilerini de masaya yatırdı. Balkanlar ve Orta Doğu’nun da çok karışık bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bildt, Avrupa’nın kendini yeniden düzenlemesi gerektiğini söylerken, “Mülteci krizinde Türkiye ile ilişkiler ters istikamete gitti. AB büyük güçlerin mücadele ettiği bu yeni çağda ciddi bir oyuncu olmak zorunda yoksa ya konu dışı kalacak ya daha kötü şeyler olacak” dedi.
(Akşam)
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