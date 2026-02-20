AB'ye ''yerli silah'' uyarısı: Misilleme tehdidinde bulundular

Politico internet sitesinin haberine göre, Pentagon, AB'nin Avrupa'daki üreticilerden silah satın alınmasına yönelik girişimine karşı çıkıyor.

AB Komisyonu'nun, güncellenerek yerel üretime odaklanması söz konusu olan Avrupa silah tedarik kuralları hakkında hükümetlerden ve sanayiden geri bildirim istemesinin ardından, ABD yönetimi Brüksel'e yanıt gönderdi.

Yanıtta, ABD sanayisinin AB üyesi ülkelerin ulusal savunma tedariklerine destek vermesini veya başka şekillerde katkı sunmasını sınırlayacak direktifte yapılacak her türlü değişikliğe şiddetle karşı çıkıldı.

ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan silah üreticilerinin Avrupa pazarına erişimini sınırlamaya yönelik herhangi bir AB girişimine itiraz ederken bunun bir karşılığı tetikleyeceği uyarısını yaptı.

ABD yönetimi, Avrupa ülkelerinin savunma alanında Amerikan şirketlerini piyasadan zorla çıkarması halinde Brüksel'e misilleme yapılacağı tehdidinde bulundu.

Washington, AB ülkelerinin savunmada yerel tedarik için "Avrupa'dan satın al" maddesi koymasının NATO'yu zayıflatacağını ve Avrupa ülkelerinin kararlaştırılan ittifak kapasite hedeflerine ulaşma yeteneğini riske sokacağını savunuyor.

AB Komisyonu, savunma ürünü tedarik kurallarını güncellemeyi planlıyor. Bu kapsamda, kendi üreticilerini destekleyecek bağlayıcı şartlar konulup konulmayacağı tartışılıyor.

AB ülkelerinin ithal ettiği silahların yaklaşık üçte ikisi ABD tarafından sağlanıyor. Buna karşı AB ülkeleri savunma tedarikinde kendi şirketlerinin payını artırmak istiyor.