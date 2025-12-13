İSTANBUL 13°C / 8°C
  Haberler
  >
  Dünya
  >
  Abyei'de BM üssüne saldırı: Barış gücünde çok sayıda can kaybı
Dünya

Abyei'de BM üssüne saldırı: Barış gücünde çok sayıda can kaybı

Sudan'ın tartışmalı Abyei bölgesinde Birleşmiş Milletler barış gücü kampı hedef alındı. Bangladeşli askerlerin bulunduğu üsse düzenlenen saldırı, bölgede güvenlik endişelerini yeniden tırmandırdı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 21:34
Abyei'de BM üssüne saldırı: Barış gücünde çok sayıda can kaybı
ABONE OL

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ülkenin Abyei bölgesinde bulunan BM barış gücü kampının hedef alındığı, kamp içinde ve çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralanan 8 askere tıbbi müdahalede bulunulduğu ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

BM barış gücü bünyesindeki diğer birliklerle güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alındığı bilgisi verilen açıklamada, Abyei'deki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

