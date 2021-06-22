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Dünya

AB'yi bu sözlerle uyardı: Harekete geçmezse bölgeyi kaybedebilir

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme konusunda adım atmadığı takdirde Batı Balkan ülkelerini kaybedebileceğini söyledi.

AA22 Haziran 2021 Salı 17:48 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 17:48
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Szijjarto, AB'nin genişlemesi konusuna büyük önem verdiklerini, Batı Balkan bölgesinde AB'nin tek güç olmadığını, farklı ülkelerin de burada gücünü artırmaya çalıştığını kaydetti.

AB'nin Batı Balkan ülkelerine ihtiyacı olduğuna ve bölge ülkelerinin AB'ye üyeliği konusunda hızlı davranılması gerektiğine işaret eden Szijjarto, "AB harekete geçmezse bölgeyi kaybedebilir. Macaristan, AB'nin İngiltere'den sonra Batı Balkanlar'ı da kaybetmesini istemiyor.'' diye konuştu.

Bölge ülkelerinin entegrasyon konusunda ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Szijjarto, AB'nin bir an önce Sırbistan ve Karadağ ile üyelik sürecini hızlandırması, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile de üyelik sürecini başlatması gerektiğini belirtti.

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